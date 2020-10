Al via Stati generali dei Cinquestelle, Casaleggio e Di Battista attaccano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli Stati generali del Movimento 5 stelle, l`appuntamento che ridisegnerà l`organizzazione, la struttura e le regole della creatura fondata da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, hanno preso il via a livello locale, con un fitto calendario di appuntamenti provinciali che si svolgeranno, la maggior parte, tra domani e domenica. Oltre 7mila il numero di persone che, a ieri sera, hanno confermato la propria partecipazione. "Persone che hanno deciso di aderire, metterci la faccia", si entusiasma in un post mattutino sul blog delle stelle il capo politico Vito Crimi."Ci stiamo impegnando al massimo - assicura - per dare al Paese e a tutti i cittadini il miglior MoVimento possibile". Crimi ha messo in piedi un vero e proprio congresso: incontri locali, poi regionali il prossimo weekend e kermesse nazionale il 14 e 15 novembre. E un ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 ottobre 2020) Glidel Movimento 5 stelle, l`appuntamento che ridisegnerà l`organizzazione, la struttura e le regole della creatura fondata da Beppe Grillo e Gianroberto, hanno preso il via a livello locale, con un fitto calendario di appuntamenti provinciali che si svolgeranno, la maggior parte, tra domani e domenica. Oltre 7mila il numero di persone che, a ieri sera, hanno confermato la propria partecipazione. "Persone che hanno deciso di aderire, metterci la faccia", si entusiasma in un post mattutino sul blog delle stelle il capo politico Vito Crimi."Ci stiamo impegnando al massimo - assicura - per dare al Paese e a tutti i cittadini il miglior MoVimento possibile". Crimi ha messo in piedi un vero e proprio congresso: incontri locali, poi regionali il prossimo weekend e kermesse nazionale il 14 e 15 novembre. E un ...

POZZUOLI – Il mercatino non alimentare giornaliero di Pozzuoli sarà trasformato, in via sperimentale, a partire dalla prossima settimana, da sede fissa in sede variabile. Lo ha stabilito la giunta ...

Con circa una settimana di anticipo rispetto a quanto annunciato, ha riaperto al traffico nel tardo pomeriggio di oggi il ponte di via Mondolfi ...

POZZUOLI – Il mercatino non alimentare giornaliero di Pozzuoli sarà trasformato, in via sperimentale, a partire dalla prossima settimana, da sede fissa in sede variabile. Lo ha stabilito la giunta ...Con circa una settimana di anticipo rispetto a quanto annunciato, ha riaperto al traffico nel tardo pomeriggio di oggi il ponte di via Mondolfi ...