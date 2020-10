Tina e Gemma si scontrano a Uomini e Donne per il cactus: ‘Mummia indecente’ (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continuano gli scontri a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Anche nella puntata di oggi, 21 ottobre, le due protagoniste non hanno mancato di punzecchiarsi e offendersi a vicenda, come ormai siamo abituati a vedere. Tina insulta Gemma per il cactus: ‘Sei una mummia indecente’ Lo scontro a Uomini e Donne tra Tina e Gemma, è iniziato quando la Galgani ha ricevuto un vaso da parte di Biagio e ha iniziato a parlare della loro conoscenza durante uno sfogo dietro le quinte. La torinese si è lasciata andare a cosiderazioni sul cavaliere e sul famoso bacio. Gemma ha poi parlato di Tina, definendola volgare e ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continuano gli scontri atraGalgani eCipollari. Anche nella puntata di oggi, 21 ottobre, le due protagoniste non hanno mancato di punzecchiarsi e offendersi a vicenda, come ormai siamo abituati a vedere.insultaper il: ‘Sei una mummia indecente’ Lo scontro atra, è iniziato quando la Galgani ha ricevuto un vaso da parte di Biagio e ha iniziato a parlare della loro conoscenza durante uno sfogo dietro le quinte. La torinese si è lasciata andare a cosiderazioni sul cavaliere e sul famoso bacio.ha poi parlato di, definendola volgare e ...

