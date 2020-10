Giro d’Italia 2020, classifica aggiornata dopo la diciottesima tappa: Kelderman in maglia rosa (Di giovedì 22 ottobre 2020) Le classifiche del Giro d’Italia 2020 aggiornate dopo la diciottesima tappa da Pinzolo ai Laghi di Cancano. Jai Hindley vince davanti a Tao Geoghegan Hart. A conquistare la maglia rosa davanti a loro due è Wilco Kelderman della Sunweb, che ha un vantaggio di 12 secondi su Hindley e su Geoghegan Hart di 13. A BREVE LE CLASSIFICHE COMPLETE LA classifica GENERALE Wilco Keldermann 77h46’56” Jai Hindley +12″ Tao Geoghegan Hart +13″ Pello Bilbao 1’19” Joao Almeida 2’16” Jakob Fuglsang 3’59” Patrick Konrad 5’40” Vincenzo Nibali 5’47” Fausto Masnada 6’46” Hermann Pernsteiner 7’23” classifica ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Le classifiche deld’Italiaaggiornatelada Pinzolo ai Laghi di Cancano. Jai Hindley vince davanti a Tao Geoghegan Hart. A conquistare ladavanti a loro due è Wilcodella Sunweb, che ha un vantaggio di 12 secondi su Hindley e su Geoghegan Hart di 13. A BREVE LE CLASSIFICHE COMPLETE LAGENERALE Wilcon 77h46’56” Jai Hindley +12″ Tao Geoghegan Hart +13″ Pello Bilbao 1’19” Joao Almeida 2’16” Jakob Fuglsang 3’59” Patrick Konrad 5’40” Vincenzo Nibali 5’47” Fausto Masnada 6’46” Hermann Pernsteiner 7’23”...

