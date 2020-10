DUO CAMILLETTI in concerto a Fiumicino

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Domenica 25 ottobre 2020, alle ore 18:00 il DUOsi esibirà nelIl grande gioco della musica presso il Museo del Saxofono di. Unvuole essere una risposta implicita alla seguente domanda: è possibile, senza intaccarne il valore, immaginare Mozart, Beethoven e Schumann che si dilettano con armonia e melodia come farebbe uno qualsiasi degli allievi che frequentano le nostre scuole di musica? Chi fa parte del Duo? Si tratta di due giovani ragazzi, Yumi e Kiro, è nato nel 2018 e ha ottenuto da subito numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. A febbraio 2020 si è esibito in occasione delinaugurale dell’Accademia Musicale Romana presso ...