Roma, ansia per una 15enne scappata di casa: ritrovata su un treno a Tiburtina (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E' stata rintracciata dagli agenti della Polfer di Roma Tiburtina, su segnalazione del capotreno, una ragazza di 15 anni, in viaggio a bordo di un treno regionale senza documenti e senza biglietto. Dai controlli effettuati è emerso che la giovane si è allontanata da casa il 13 ottobre scorso e la madre ne aveva denunciato la scomparsa. La giovane è stata riaffidata alla madre.

