Oms | aumento dei casi in Europa causa errori sul lockdown

RaiNews : Oms: l'aumento vertiginoso dei casi di coronavirus nell'emisfero settentrionale è dovuto al fatto che le persone en… - gemin_steven98 : RT @Geopoliticainfo: ????L'aumento vertiginoso dei casi di #coronavirus nell'emisfero settentrionale è dovuto al fatto che le persone entrate… - Geopoliticainfo : ????L'aumento vertiginoso dei casi di #coronavirus nell'emisfero settentrionale è dovuto al fatto che le persone entr… - mt2561 : RT @RaiNews: Oms: l'aumento vertiginoso dei casi di coronavirus nell'emisfero settentrionale è dovuto al fatto che le persone entrate in co… - Andrea80821276 : RT @RaiNews: Oms: l'aumento vertiginoso dei casi di coronavirus nell'emisfero settentrionale è dovuto al fatto che le persone entrate in co… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms aumento

l’aumento vertiginoso dei casi di Covid registrato nelle ultime settimane è legato al fatto che chi è entrato in contatto con un contagiato non ha avuto un periodo di quarantena adeguato. A dirlo è il ...E questo, ha sottolineato Ryan, "è in buona parte la ragione per cui stiamo vedendo questi numeri alti", con circa la metà dei 48 Paesi della regione europea dell'Oms che hanno assistito ad un aumento ...