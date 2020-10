Inter, Conte: "Sentire che il Real è sfavorito per il girone mi fa sorridere. Sanchez? Può partire titolare" (Di martedì 20 ottobre 2020) Il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Borussia Monchengladbach in programma domani sera a San Siro. Leggi su 90min (Di martedì 20 ottobre 2020) Il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Borussia Monchengladbach in programma domani sera a San Siro.

Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #19ottobre ? Fenomeno Ibra, al Milan per sempre ? Caso Dybala alla Juve ?… - Inter : LIVE-??-Antonio Conte e Samir Handanovic in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League ?? - Inter : ?? | FORMAZIONE #DerbyMilano, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! ?? #InterMilan ???? #FORZAINTER - EasyGadget_ID : RT @DiMarzio: #Inter, #Conte e #Handanovic presentano la gara di #UCL contro il #Gladbach - SkySport : Inter-Borussia Moenchengladbach, Conte: 'Siamo più attrezzati' -