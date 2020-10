Mes: Meloni, 'Conte ci dà ragione, non è regalo, si mettano anima in pace' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Conte ci dà finalmente ragione: il Mes non è un regalo, il presunto risparmio è assai risibile e se decidessimo di prendere i prestiti del Mes i mercati ci vedrebbero come appestati. Ora speriamo che Zingaretti, Gualtieri e la stampa allineata che da tempo conducono una campagna ideologica pro Mes si mettano l'anima in pace". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "ci; finalmente: il Mes non; un, il presunto risparmio; assai risibile e se decidessimo di prendere i prestiti del Mes i mercati ci vedrebbero come appestati. Ora speriamo che Zingaretti, Gualtieri e la stampa allineata che da tempo conducono una campagna ideologica pro Mes sil'in". Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

