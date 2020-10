Locatelli: "Ok fare più tamponi ma serve una strategia. Prime vaccinazioni in primavera" (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il lavoro di Arcuri sui tamponi è formidabile. Negli ultimi giorni di tamponi molecolari siamo arrivati a oltre 150 mila. E l’ Italia è uno dei Paesi che fa più tamponi al mondo. In questo momento c’è anche la disponibilità dei test rapidi antigenici. Però più che di numeri parlerei di strategie perché diventerebbe una corsa che andrebbe ad autosostenersi e sposterebbe l’asticella sempre più in alto”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità e Componente del Cts, Franco Locatelli, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. “Dire ‘facciamo più tamponi’ ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il lavoro di Arcuri suiè formidabile. Negli ultimi giorni dimolecolari siamo arrivati a oltre 150 mila. E l’ Italia è uno dei Paesi che faal mondo. In questo momento c’è anche la disponibilità dei test rapidi antigenici. Però; che di numeri parlerei di strategie perché diventerebbe una corsa che andrebbe ad autosostenersi e sposterebbe l’asticella sempre; in alto”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità e Componente del Cts, Franco, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. “Dire ‘facciamo’ ...

