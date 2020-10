Ubriaco | tampona l' auto con una famiglia a bordo | mamma in ospedale

(Di domenica 18 ottobre 2020) Allo scoccare della mezzanotte tra il 17 ed il 18 ottobre, si è verificato un violentomento tra duevetture in Via Colleoni all'intersezione con Via Mons. Pertile del Comune di Thiene. L.M.

All'altezza di via Mons. Pertile si è fermato con l'intenzione di svoltare a sinistra ma è stato tamponato da una Volkswagen Passat, guidata da N.I., 30enne bosniaco. Sul posto è accorsa una pattuglia ...Allo scoccare della mezzanotte tra il 17 ed il 18 ottobre, si è verificato un violento tamponamento tra due autovetture in Via Colleoni all’intersezione con Via Mons. Pertile del Comune di Thiene. L.M ...