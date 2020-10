"Sono in casa in più di 6". C'è già il primo delatore, ma la segnalazione è falsa (Di domenica 18 ottobre 2020) Gabriele Laganà Il primo caso di delazione è avvenuto a Vinovo, in provincia di Torino. Quando i carabinieri Sono intervenuti nella casa sospetta non hanno registrato irregolarità Alla fine quanto suggerito, e poi smentito, dal ministro della Salute, Roberto Speranza, è accaduto per davvero. A Vinovo, comune alle porte di Torino, ecco che è entrato in azione il primo delatore anti-coronavirus. La vicenda, raccontata da La Stampa, si è verificata nella serata di venerdì quando alla caserma dei carabinieri è arrivata una telefonata allarmata: un uomo segnalava lo ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 ottobre 2020) Gabriele Laganà Ilcaso di delazione; avvenuto a Vinovo, in provincia di Torino. Quando i carabinieriintervenuti nellasospetta non hanno registrato irregolarità Alla fine quanto suggerito, e poi smentito, dal ministro della Salute, Roberto Speranza,; accaduto per davvero. A Vinovo, comune alle porte di Torino, ecco che; entrato in azione ilanti-coronavirus. La vicenda, raccontata da La Stampa, si; verificata nella serata di venerdì quando alla caserma dei carabinieri; arrivata una telefonata allarmata: un uomo segnalava lo ...

NicolaPorro : A fermare l’instaurazione dei controlli di polizia nelle nostre abitazioni non sono stati tanto #Conte e gli altri… - CarloCalenda : .?@DinoGiarrusso? bello, a parte il fatto che ho circa il 90% di presenza ai voti..è stata approvato oggi in Commis… - LuigiBrugnaro : Grazie per l’invito ai Giovani Imprenditori: questa è la mia casa, è la casa del “Fare”. Possiamo migliorare l’Ita… - benstar2791 : RT @90ordnasselA: 10 anni e 14 giorni dall'ultimo derby vinto in casa dell’Inter. Milano sono loro. - annanamia : @Corriere Figurati gli svedesi, sono quelli che i figli li buttano fuori casa già a 16-17, magari ancora non hanno finito di studiare. -

Ultime Notizie dalla rete : Sono casa Coronavirus: “Il mio vicino è in casa con più di sei persone”. E gli manda i carabinieri Fanpage.it Concorso prof, prove anche a Lucca: «Esodo dei precari, il rischio è alto»

LUCCA. È partito il conto alla rovescia. Mancano cinque giorni all’inizio del concorso straordinario per docenti precari delle scuole medie e superiori che porterà in giro per l’Italia decine di migli ...

Polveriera Juventus, duro confronto calciatore-dirigente: tensione nel tunnel dello spogliatoio

Momenti di tensione in casa Juventus dopo il pareggio contro il Crotone. Duro sfogo di un calciatore con il dirigente Paratici ...

LUCCA. È partito il conto alla rovescia. Mancano cinque giorni all’inizio del concorso straordinario per docenti precari delle scuole medie e superiori che porterà in giro per l’Italia decine di migli ...Momenti di tensione in casa Juventus dopo il pareggio contro il Crotone. Duro sfogo di un calciatore con il dirigente Paratici ...