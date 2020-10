Dpcm, retroscena dal vertice: il Pd commissaria Conte? "Si muovono di sponda", il vero obiettivo dei dem (Di domenica 18 ottobre 2020) “Sul destino dei ristoranti il confronto è stato serrato. I dem non mollano, tanto che nel M5s serpeggia un sospetto tutto politico: non sarà che Zingaretti e Renzi si muovono di sponda per indebolire il premier?”. Lo scrive Monica Guerzoni, che nell'edizione odierna del Corriere della Sera ha svelato un retroscena sulla giornata di vertici che porterà alla firma di un nuovo Dpcm sull'emergenza coronavirus. Giuseppe Conte annuncerà la nuova stretta nella serata di domenica 18 ottobre, ma nel governo si respira ancora una certa tensione: secondo il Corsera, il Pd ha scelto una linea interventista e soprattutto il ministro Dario Franceschini - che è anche capo delegazione dei dem - ha incalzato il premier affinché impedisse gli assembramenti, chiudendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) “Sul destino dei ristoranti il confronto è stato serrato. I dem non mollano, tanto che nel M5s serpeggia un sospetto tutto politico: non sarà che Zingaretti e Renzi sidiper indebolire il premier?”. Lo scrive Monica Guerzoni, che nell'edizione odierna del Corriere della Sera ha svelato unsulla giornata di vertici che porterà alla firma di un nuovosull'emergenza coronavirus. Giuseppeannuncerà la nuova stretta nella serata di domenica 18 ottobre, ma nel governo si respira ancora una certa tensione: secondo il Corsera, il Pd ha scelto una linea interventista e soprattutto il ministro Dario Franceschini - che è anche capo delegazione dei dem - ha incalzato il premier affinché impedisse gli assembramenti, chiudendo ...

