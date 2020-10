Coronavirus: in Campania stop ai ricoveri programmati, sospesi ambulatori (Di domenica 18 ottobre 2020) In Campania, a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19, sono sospesi da oggi i ricoveri programmati sia medici che chirurgici nelle strutture ospedaliere pubbliche; analogo provvedimento e’ stato deciso dall’Unita’ di Crisi regionale per le attivita’ ambulatoriali negli enti del Servizio sanitario nazionale (ad eccezione di quelle urgenti, nonche’ di quelle di dialisi, di radioterapia e oncologiche-chemioterapiche). La nota dell’Unita’, di Crisi e’ stata inviata ai direttori generali delle Asl, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliere universitarie, dell’Istituto per i tumori ‘Pascale’. E’ possibile effettuare solo ricoveri con carattere d’urgenza ‘non differibili’ e la ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) In, a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19, sonoda oggi isia medici che chirurgici nelle strutture ospedaliere pubbliche; analogo provvedimento e’ stato deciso dall’Unita’ di Crisi regionale per le attivita’ali negli enti del Servizio sanitario nazionale (ad eccezione di quelle urgenti, nonche’ di quelle di dialisi, di radioterapia e oncologiche-chemioterapiche). La nota dell’Unita’, di Crisi e’ stata inviata ai direttori generali delle Asl, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliere universitarie, dell’Istituto per i tumori ‘Pascale’. E’ possibile effettuare solocon carattere d’urgenza ‘non differibili’ e la ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 9,1% Regioni con i… - Corriere : In Italia 10.010 nuovi casi in 24 ore e 55 morti. Lombardia, Campania e Piemonte le più colpite Bollettino - SkyTG24 : Coronavirus Campania: a partire da oggi stop ai ricoveri programmati - ilTaverniere : RT @francescobei: Ecco, ci siamo fatti riconoscere...:-) ‘Huge stupid Americanism’: Italian governor rails against Halloween in angry tirad… - carlomio77 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Campania stop ai ricoveri programmati #coronavirus -