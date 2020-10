Scontro tra un Apecar ed un autobus: un morto ad Avetrana (Di sabato 17 ottobre 2020) Terribile Scontro tra un autobus della linea Flixbus ed un Apecar, in cui ha perso la vita un 81enne del luogo, niente da fare per l’uomo, morto sul colpo. Scontro Avetrana (Facebook)L’incidente questa mattina, nei pressi di Avetrana. I due mezzi si sarebbero scontrati all’altezza di un incrocio. Alla guida dell’Apecar c’era un uomo di 81 anni, morto sul colpo, per lui vano ogni tentativo di rianimazione. L’autobus, che per fortuna era vuoto, aveva a bordo soltanto due autisti, il conducente confuso dopo lo Scontro è stato portato in ospedale in codice giallo per qualche ferita riportata. La dinamica dell’incidente è ancora poco ... Leggi su chenews (Di sabato 17 ottobre 2020) Terribiletra undella linea Flixbus ed un, in cui ha perso la vita un 81enne del luogo, niente da fare per l’uomo,sul colpo.(Facebook)L’incidente questa mattina, nei pressi di. I due mezzi si sarebbero scontrati all’altezza di un incrocio. Alla guida dell’c’era un uomo di 81 anni,sul colpo, per lui vano ogni tentativo di rianimazione. L’, che per fortuna era vuoto, aveva a bordo soltanto due autisti, il conducente confuso dopo loè stato portato in ospedale in codice giallo per qualche ferita riportata. La dinamica dell’incidente è ancora poco ...

fattoquotidiano : Pescatori sequestrati in Libia, scontro in Aula tra centrodestra e Di Maio: “Berlusconi chiamava Gheddafi”. “E poi… - s_margiotta : Leggo che è in atto un grande scontro tra correnti, all’ultimo voto, nel CSM, per decidere se Davigo possa o meno r… - NicolaPorro : ?? È giusto l'obbligo delle #mascherine all'aperto? Lo scontro tra @a_meluzzi e Jacopo Fo #COVID19 #lockdown ???? - IlConte50919IT : RT @kiara86769608: @isadoralarosa @MScarvaglieri @ToniSonia @MPenikas @piccolojason @IlConte50919IT @erretti42 @primaopoitorna @PaolaTaccon… - RProkopio : #gfvip2020 #gfvip scontro in casa....chi preferite tra #uominiedonne #GrandeFratelloVip #TEMPTATIONISLAND @TemptationITA -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Scontro tra un motociclo e un'autovettura in Via Lissa AndriaLive “Il processo ai Chicago 7”, Aaron Sorkin ci riporta al ‘68 con un legal drama strapieno di star

leader dei Black panthers ingiustamente mandato a processo insieme agli altri – accusati di cospirazione e incitamento nello scontro tra guardia nazionale e manifestanti a Chicago, durante la ...

Gf Vip, volano coltelli nella Casa tra Matilde Brandi e la Ruta: "Hai detto agli altri di votarmi"

Spettacoli e Cultura - Continua lo scontro tra Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta, che non se le mandano a dire; nella discussione si inserisce anche Guenda, che lentamente tira fuori il suo carattere ...

leader dei Black panthers ingiustamente mandato a processo insieme agli altri – accusati di cospirazione e incitamento nello scontro tra guardia nazionale e manifestanti a Chicago, durante la ...Spettacoli e Cultura - Continua lo scontro tra Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta, che non se le mandano a dire; nella discussione si inserisce anche Guenda, che lentamente tira fuori il suo carattere ...