Professore decapitato in Francia, fermate 9 persone. Macron: “L’oscurantismo non vincerà” (Di sabato 17 ottobre 2020) fermate 9 persone in merito all’orribile omicidio del Professore di storia e geografia di 47 anni Samuel Paty. Si tratta di persone vicine al presunto aggressore 18enne, ucciso dalla polizia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha mandato un messaggio chiaro e tondo alla nazione: “L’oscurantismo e la violenza non vinceranno”. Ma gli abitanti della cittadina di Conflans sono rimasti terrorizzati dalla brutale vicenda del loro concittadino, “decapitato da un mostro”. “Una scena surreale” Venerdì 16 ottobre, poco dopo le 17, un gruppo di poliziotti municipali si imbatte in una scena raccapricciante. Fuori dal liceo Bois-d’Aulne, nella città francese di Conflans-Sainte-Honorine, trovano steso a terra il cadavere ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 ottobre 2020)in merito all’orribile omicidio deldi storia e geografia di 47 anni Samuel Paty. Si tratta divicine al presunto aggressore 18enne, ucciso dalla polizia. Il presidente francese Emmanuelha mandato un messaggio chiaro e tondo alla nazione: “L’oscurantismo e la violenza non vinceranno”. Ma gli abitanti della cittadina di Conflans sono rimasti terrorizzati dalla brutale vicenda del loro concittadino, “da un mostro”. “Una scena surreale” Venerdì 16 ottobre, poco dopo le 17, un gruppo di poliziotti municipali si imbatte in una scena raccapricciante. Fuori dal liceo Bois-d’Aulne, nella città francese di Conflans-Sainte-Honorine, trovano steso a terra il cadavere ...

