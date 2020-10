Jacinda Ardern da record, i laburisti stravincono in nuova Zelanda (Di sabato 17 ottobre 2020) “La nuova Zelanda ha appena mostrato al Partito laburista il suo più grande sostegno in 50 anni”. È emozionata la premier neozelandese Jacinda Ardern, quando davanti ai suoi sostenitori festeggia il risultato delle elezioni generali nel Paese.Il suo partito resterà alla guida e con l′85% delle schede scrutinate, è accreditato del 49% delle preferenze, pari a 64 seggi sui 120 del Parlamento. Il partito nazionale guidato da Judith Collins è fermo al 26,9% e 35 seggi.“Ora più che mai, è il momento di andare avanti. Per continuare a lavorare, per cogliere le opportunità che ci si presentano, quindi facciamo un passo avanti insieme... Continuiamo ad andare avanti”, ha detto davanti ai suoi sostenitori ad Auckland.Nessun leader ha mai ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 ottobre 2020) “Laha appena mostrato al Partito laburista il suo più grande sostegno in 50 anni”. È emozionata la premier neozelandese, quando davanti ai suoi sostenitori festeggia il risultato delle elezioni generali nel Paese.Il suo partito resterà alla guida e con l′85% delle schede scrutinate, è accreditato del 49% delle preferenze, pari a 64 seggi sui 120 del Parlamento. Il partito nazionale guidato da Judith Collins è fermo al 26,9% e 35 seggi.“Ora più che mai, è il momento di andare avanti. Per continuare a lavorare, per cogliere le opportunità che ci si presentano, quindi facciamo un passo avanti insieme... Continuiamo ad andare avanti”, ha detto davanti ai suoi sostenitori ad Auckland.Nessun leader ha mai ...

