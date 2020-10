Armando Incarnato è pazzo di lei | Chi è la dama più desiderata a Uomini e Donne (Di sabato 17 ottobre 2020) Armando Incarnato non smette mai di stupire il suo pubblico, dentro e fuori Uomini e Donne. Chi lo segue sa bene che il cavaliere partenopeo è molto attivo sui social, in cui documenta la sua quotidianità e le sue passioni. Poche ore fa, in una storia condivisa su Instagram, Armando Incarnato ha ammesso di essere pazzo di lei, non certo una dama qualsiasi di Uomini e Donne. Ma di chi si tratta? “Avrai sempre dieci a da me: vedono la tua età e perdono di vista la tua anima!”. Con queste parole e con un’immagine tratta da una delle ultime sfilate di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha lanciato una ... Leggi su giornal (Di sabato 17 ottobre 2020)non smette mai di stupire il suo pubblico, dentro e fuori. Chi lo segue sa bene che il cavaliere partenopeo è molto attivo sui social, in cui documenta la sua quotidianità e le sue passioni. Poche ore fa, in una storia condivisa su Instagram,ha ammesso di esseredi lei, non certo unaqualsiasi di. Ma di chi si tratta? “Avrai sempre dieci a da me: vedono la tua età e perdono di vista la tua anima!”. Con queste parole e con un’immagine tratta da una delle ultime sfilate diha lanciato una ...

