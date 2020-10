Superbike | risultati FP2 GP Estoril 2020 | Scott Redding si conferma al vertice | 4° Rea in crescita

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020)siin grande forma all’e firma il miglior tempo assoluto anche nella seconda sessione di prove libere del round lusitano, candidandosi al ruolo di grande favorito per il successo in vista di gara-1. Il britannico della Ducati ufficiale ha ottenuto la miglior prestazione del venerdì in 1’36″886 proprio sulla bandiera a scacchi all’ultimo tentativo di giornata, dimostrando un potenziale notevole in sella alla sua V4 Panigale su un tracciato quasi inedito per il Mondiale, ancora aritmeticamente in corsa per il titolo iridato quando mancano tre manche al termine della stagione, ha messo in mostra un buon passo ma non eccezionale, precedendo di soli 89 millesimi la Yamaha ufficiale del turco Toprak Razgatlioglu ...