Psg, ancora Florenzi: secondo gol consecutivo con i francesi – VIDEO (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’impatto di Alessandro Florenzi con la maglia del Paris Saint Germain è stato a dir poco esplosivo: secondo gol consecutivo L’impatto di Alessandro Florenzi con la maglia del Paris Saint Germain è stato sorprendente. Il terzino, dopo la rete d’applausi contro Amiens, si è ripetuto questa sera contro il Reims. Al 78′ l’ex Roma è andato a segno con un colpo di testa a ribadire in rete un pallone che già stava entrando, su conclusione aerea di Sarabia che aveva superato il portiere del Reims. Alessandro Florenzi ci ha preso gusto 👏secondo gol consecutivo con la maglia del PSG ⚽️#Ligue1 #DAZN pic.twitter.com/Zxrt6RMInE — DAZN Italia (@DAZN IT) October 16, 2020 Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’impatto di Alessandrocon la maglia del Paris Saint Germain è stato a dir poco esplosivo:golL’impatto di Alessandrocon la maglia del Paris Saint Germain è stato sorprendente. Il terzino, dopo la rete d’applausi contro Amiens, si è ripetuto questa sera contro il Reims. Al 78′ l’ex Roma è andato a segno con un colpo di testa a ribadire in rete un pallone che già stava entrando, su conclusione aerea di Sarabia che aveva superato il portiere del Reims. Alessandroci ha preso gusto 👏golcon la maglia del PSG ⚽️#Ligue1 #DAZN pic.twitter.com/Zxrt6RMInE — DAZN Italia (@DAZN IT) October 16, 2020 Leggi su ...

IlmsgitSport : Vince il Psg, Florenzi segna ancora: in rete anche Mbappè e Sarabia - ilmessaggeroit : Vince il Psg, Florenzi segna ancora: in rete anche Mbappè e Sarabia - PagineRomaniste : #Florenzi ancora a segno con il #PSG - ETGazzetta : #Ligue1 #Psg, inarrestabile #Florenzi: gol e due legni. Debutto con traversa per #Kean - Enma__Jr : RT @CorSport: #Florenzi ancora in gol nel poker del #Psg al #Nimes ?? -