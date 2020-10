MotoGp, Quartararo: “Abbiamo un buon passo ma possiamo migliorare” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Sapevo che la Yamaha sarebbe andata meglio dell’anno scorso. Abbiamo un buon passo, ma possiamo migliorare ancora qualcosa per domani. In generale sono contento della giornata odierna, anche se in queste condizioni è complicato“. Lo ha detto Fabio Quartararo, ai microfoni di Sky Sport, dopo le prove libere odierne della MotoGp del Gran Premio di Aragon Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Sapevo che la Yamaha sarebbe andata meglio dell’anno scorso. Abbiamo un, mamigliorare ancora qualcosa per domani. In generale sono contento della giornata odierna, anche se in queste condizioni è complicato“. Lo ha detto Fabio, ai microfoni di Sky Sport, dopo le prove libere odierne delladel Gran Premio di Aragon

