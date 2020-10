‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “Nibali può perdere 1′ da Almeida a cronometro Aru ha avuto problemi caratteriali”

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) FINALMENTE LADI VALDOBBIADENE E’ unaparticolare, diversa da quella di Palermo, ondulata e con tanti cambi di ritmo. Di pancia direi che vince Filippo Ganna, manon penso che ci andrà lontano…Va forte, oggi per un pelo non ha vinto la tappa.STA SPENDENDO TANTO PER GLI ABBUONI Non vorrei che chi troppo vuole, nulla stringe. Oppure che facesse come Simon Yates, che poi prende una ‘ciabattata’ un giorno e perde tutto. Oggi, con Ulissi lì, io non avrei fatto quel lavoro con la squadra. La Deceuninck aveva comunque Ballerini nel gruppetto di Sagan.però voleva gli abbuoni e voleva vincere. Tutte le prime salite lui fa sempre un po’ fatica. Anche sull’Etna aveva fatto fatica, anche Roccaraso. Però ...