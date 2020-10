Il ricatto di Boschi | Prendere atto che senza di noi non c' è maggioranza

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “Abbiamo semplicemente chiesto un rinvio per una ragione di merito e una di metodo. Nel merito, prima di decidere l’età per l’elettorato attivo, vale la pena decidere che cosa fa il Senato. Sia Zingaretti che Di Maio, ma anche Zaia e Berlusconi, hanno aperto al superamento del bicameralismo paritario: andiamo a vedere le carte? Nel metodo: non; possibile che le riforme si votinoun accordo complessivo”. Lo dice, intervistata da La Repubblica, Maria Elena, capogruppo di Italia Viva alla Camera a proposito del mancato varo della riforma costituzionale sul voto ai 18enni anche per il Senato.E alla domanda: ma un accordo non c’era già, condiviso anche da voi renziani nell’agosto 2019, per consentire la nascita del Conte-due?risponde: “Eh ...