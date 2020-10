Covid:Franceschini,chiesto vertice per nuove misure (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT - "Ho chiesto ieri al presidente Conte una riunione appena sarà rientrato da Bruxelles per decidere senza indugio nuove misure nazionali per contenere il contagio, ovviamente d'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT - "Hoieri al presidente Conte una riunione appena sarà rientrato da Bruxelles per decidere senza indugionazionali per contenere il contagio, ovviamente d'...

Il Cts: "Inasprire le misure anti-Covid, anche in vista del weekend"

"Ho chiesto ieri al presidente Conte una riunione appena sarà rientrato da Bruxelles per decidere senza indugio nuove misure nazionali per contenere il contagio, ovviamente d'intesa con le Regioni".Lo dice all’ANSA il capo delegazione Pd al governo Dario Franceschini. “La verità è che sui tamponi vige l’anarchia. Non c’è più un pediatra che ti visiti: vai con il test. I numeri sui tamponi non li ...