Verso il derby: Perisic, da equivoco tattico a indispensabile per l'Inter (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una delle preoccupazioni di Antonio Conte in vista del derby? Il ginocchio di Ivan Perisic, uscito dolorante per una botta al 78' del match perso ieri in casa dalla Croazia con la Francia. Un ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una delle preoccupazioni di Antonio Conte in vista del? Il ginocchio di Ivan, uscito dolorante per una botta al 78' del match perso ieri in casa dalla Croazia con la Francia. Un ...

AntoVitiello : #Milan, domani primo allenamento settimanale, verso il derby. Buone notizie per #Romagnoli che sarà in gruppo (con… - sportli26181512 : Perisic, da equivoco tattico a indispensabile per l'Inter: Perisic, da equivoco tattico a indispensabile per l'Inte… - Dalla_SerieA : Verso il derby: Perisic, da equivoco tattico a indispensabile per l'Inter - - infoitsport : Tonali verso Inter-Milan: se il derby è lungo un'estate - Dalla_SerieA : Tonali verso Inter-Milan: se il derby è lungo un'estate - -