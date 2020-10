Traffico Roma del 15-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Luceverdepomeriggio dalla redazione sul Raccordo Anulare bravi rallentamenti in seguito ad un incidente nel tratto compreso tra la Tiburtina era Prenestina in carreggiata interna 7 dicembre per lavori la linea C della metropolitana anticipare chiusura del servizio ultima corsa da Pantano alle 20:30 da San Giovanni l’ultimo convoglio in partenza sarà alle 21 con i lavori su Corso d’Italia chiuse altra via Marche via Toscana deviate le linee di bus 89 490 e 495 il termine dei lavori è previsto per martedì prossimo 20 ottobre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it La Silvia shoebuy tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cui Villaggi e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...