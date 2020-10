Serie C, Palermo-Catania in chiaro: ecco dove vedere il derby di Sicilia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Importanti novità in vista dell'attesissimo derby tra Palermo e Catania, che andrà in scena dopo ben 7 anni dall'ultimo confronto in competizioni ufficiali.Si disputerà lunedì 9 novembre alle 21:00 la sfida tra Palermo e Catania, valida per la nona giornata del campionato di Serie C girone C. A comunicarlo tramite i propri canali ufficiali è stata la stessa Lega Pro che rende inoltre noto che, il big match del "Barbera", sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport. https://www.mediagol.it/Serie-c/Serie-c-Palermo-Catania-cambiano-data-e-orario-del-derby-variazioni-anche-per-le-sfide-contro-juve-stabia-e-cavese/ Leggi su mediagol (Di giovedì 15 ottobre 2020) Importanti novità in vista dell'attesissimotra, che andrà in scena dopo ben 7 anni dall'ultimo confronto in competizioni ufficiali.Si disputerà lunedì 9 novembre alle 21:00 la sfida tra, valida per la nona giornata del campionato diC girone C. A comunicarlo tramite i propri canali ufficiali è stata la stessa Lega Pro che rende inoltre noto che, il big match del "Barbera", sarà trasmesso insu Rai Sport. https://www.mediagol.it/-c/-c--cambiano-data-e-orario-del--variazioni-anche-per-le-sfide-contro-juve-stabia-e-cavese/

