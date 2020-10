La Regione Veneto non sta usando l’app Immuni (Di giovedì 15 ottobre 2020) (foto: Stefano Guidi/Getty Images)L’applicazione sviluppata dall’Italia per combattere il coronavirus, Immuni, nella Regione Veneto finora non è stata operativa. Lo ha riferito il Corriere del Veneto il 14 ottobre, segnalando l’inutilizzo dell’app di contact tracing opera della società Bending Spoons. L’articolo del Corriere prende le mosse da una telefonata al servizio di igiene dell’Aulss (il nome con cui vengono chiamate le Asl in Veneto) di Padova da parte di un uomo con tampone positivo, a cui è stato detto che “in questa Regione l’app non funziona perché gli operatori sanitari non immettono i dati nel sistema”. Gli operatori delle Aulss, infatti, non hanno mai caricato sulla piattaforma di ... Leggi su wired (Di giovedì 15 ottobre 2020) (foto: Stefano Guidi/Getty Images)L’applicazione sviluppata dall’Italia per combattere il coronavirus,, nellafinora non è stata operativa. Lo ha riferito il Corriere delil 14 ottobre, segnalando l’inutilizzo dell’app di contact tracing opera della società Bending Spoons. L’articolo del Corriere prende le mosse da una telefonata al servizio di igiene dell’Aulss (il nome con cui vengono chiamate le Asl in) di Padova da parte di un uomo con tampone positivo, a cui è stato detto che “in questal’app non funziona perché gli operatori sanitari non immettono i dati nel sistema”. Gli operatori delle Aulss, infatti, non hanno mai caricato sulla piattaforma di ...

