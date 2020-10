Google porta le videochiamate sui Glasses (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Foto: Google)Lo smartworking è sicuramente uno dei trend del 2020, resosi necessario per via dell’emergenza della pandemia da Covid-19. Tuttavia, se per molte mansioni il lavorare da casa si è dimostrato efficace se non addirittura più efficiente di quello in presenza, ci sono specifiche applicazioni dove la mancanza di un contatto umano può essere controproducente. Ed è in questo gap che cerca di proporsi un gadget controverso come i Google Glass. Con un post sul blog ufficiale, Google ha raccontato come sia possibile integrare Meet con Glass Enterprise Edition 2 ossia il software di produttività per le videoconferenze di gruppo con gli occhiali tech di ultima generazione, pensati proprio per un target professionale. Google spiega come molte aziende si stiano adattando ... Leggi su wired (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Foto:)Lo smartworking è sicuramente uno dei trend del 2020, resosi necessario per via dell’emergenza della pandemia da Covid-19. Tuttavia, se per molte mansioni il lavorare da casa si è dimostrato efficace se non addirittura più efficiente di quello in presenza, ci sono specifiche applicazioni dove la mancanza di un contatto umano può essere controproducente. Ed è in questo gap che cerca di proporsi un gadget controverso come iGlass. Con un post sul blog ufficiale,ha raccontato come sia possibile integrare Meet con Glass Enterprise Edition 2 ossia il software di produttività per le videoconferenze di gruppo con gli occhiali tech di ultima generazione, pensati proprio per un target professionale.spiega come molte aziende si stiano adattando ...

acmilan : Porta il Milan a casa tua! Usando la nostra nuova Action on Google puoi rimanere sempre aggiornato con news, podcas… - Maestro18991 : RT @acmilan: Porta il Milan a casa tua! Usando la nostra nuova Action on Google puoi rimanere sempre aggiornato con news, podcast, cori, cr… - milaniistii57 : RT @acmilan: Porta il Milan a casa tua! Usando la nostra nuova Action on Google puoi rimanere sempre aggiornato con news, podcast, cori, cr… - ALEMC91 : RT @acmilan: Porta il Milan a casa tua! Usando la nostra nuova Action on Google puoi rimanere sempre aggiornato con news, podcast, cori, cr… - GreenMidnight1 : RT @acmilan: Porta il Milan a casa tua! Usando la nostra nuova Action on Google puoi rimanere sempre aggiornato con news, podcast, cori, cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Google porta Google porta le videochiamate sui Glasses Wired.it Google porta le videochiamate sui Glasses

Ed è in questo gap che cerca di proporsi un gadget controverso come i Google Glass. Con un post sul blog ufficiale, Google ha raccontato come sia possibile integrare Meet con Glass Enterprise Edition ...

Di Maio usa Google Translate? Ennesima gaffe. Il suo vice diventa Of Stefano

StampaManlio Di Stefano esprime grande soddisfazione per la firma degli Accordi Artemis, un traguardo che rappresenta un tangibile passo in avanti a 50 anni dal primo sbarco sulla Luna”. Detto così no ...

Ed è in questo gap che cerca di proporsi un gadget controverso come i Google Glass. Con un post sul blog ufficiale, Google ha raccontato come sia possibile integrare Meet con Glass Enterprise Edition ...StampaManlio Di Stefano esprime grande soddisfazione per la firma degli Accordi Artemis, un traguardo che rappresenta un tangibile passo in avanti a 50 anni dal primo sbarco sulla Luna”. Detto così no ...