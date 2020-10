Doc Nelle tue Mani al via con una doccia fredda per Andrea, Agnese farà un passo indietro? Anticipazioni 15 ottobre (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doc Nelle tue Mani prenderà il via proprio oggi, 15 ottobre, con un doppio episodio nel prime time di Rai1. Il finale della prima parte di stagione è ancora negli occhi e nel cuore di tutti, con la famiglia di Andrea riunita e sorridente, un momento di passione tra lui e la moglie Agnese che sembra cedere al suo fascino, e Giulia pronta a voltare pagina e rilassarsi un po’ al fianco di Lorenzo ad un motoraduno. I fan hanno lasciato i due in partenza a bordo della moto del bel dottore ma non sanno ancora cosa è davvero successo nella loro giornata insieme, anche per loro sarà cambiato qualcosa? Sullo sfondo rimangono loro, gli amati specializzandi di Doc Nelle tue Mani pronti a sorprenderci con le loro storie proprio come è ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doctueprenderà il via proprio oggi, 15, con un doppio episodio nel prime time di Rai1. Il finale della prima parte di stagione è ancora negli occhi e nel cuore di tutti, con la famiglia diriunita e sorridente, un momento di passione tra lui e la moglieche sembra cedere al suo fascino, e Giulia pronta a voltare pagina e rilassarsi un po’ al fianco di Lorenzo ad un motoraduno. I fan hanno lasciato i due in partenza a bordo della moto del bel dottore ma non sanno ancora cosa è davvero successo nella loro giornata insieme, anche per loro sarà cambiato qualcosa? Sullo sfondo rimangono loro, gli amati specializzandi di Doctuepronti a sorprenderci con le loro storie proprio come è ...

