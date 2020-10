Bernini in lacrime al Senato per la morte di Jole Santelli: il suo discorso più volte interrotto dal pianto (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Le abbiamo voluto bene”. In lacrime, la presidente dei Senatori di Forza Italia Annamaria Bernini ricorda Jole Santelli, amica e collega, intervenendo nell’Aula del Senato. E visibilmente provata e più volte interrotta dal pianto, Bernini ha voluto sottolineare: “La malattia non le ha impedito di seguire i suoi sogni, fino alla fine”. L'articolo Bernini in lacrime al Senato per la morte di Jole Santelli: il suo discorso più volte interrotto dal pianto proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Le abbiamo voluto bene”. In, la presidente deiri di Forza Italia Annamariaricorda, amica e collega, intervenendo nell’Aula del. E visibilmente provata e piùinterrotta dalha voluto sottolineare: “La malattia non le ha impedito di seguire i suoi sogni, fino alla fine”. L'articoloinalper ladi: il suopiùdalproviene da Il Fatto Quotidiano.

