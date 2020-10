Agnelli non molla, rivuole gli scudetti revocati (Di giovedì 15 ottobre 2020) Agnelli non molla sugli scudetti revocati Andrea Agnelli, nel corso della riunione degli azionisti della Juventus, ha risposto ad uno dei soci sulla questione scudetti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 15 ottobre 2020)nonsugliAndrea, nel corso della riunione degli azionisti della Juventus, ha risposto ad uno dei soci sulla questione… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

pisto_gol : “Cresciuto abbastanza da sapere che le sentenze si accettano non si commentano” Andrea Agnelli, 9.9.2020 - juventusfc : Andrea Agnelli: «Ronaldo non ha violato nessuna bolla. Ai giocatori abbiamo detto che avrebbero potuto continuare i… - juventusfc : Andrea Agnelli: «Abbiamo discusso con Nedved, Cherubini e Paratici le strategie non solo nel breve ma anche nel lun… - 1SquadraDiCalci : RT @GoalItalia: Agnelli a tutto campo ?? 'Sarri sarà ricordato come un allenatore vincente ma non c'era alchimia' ? 'Playoff? Se cominci i… - il_farmacista : RT @anomaleo: #Agnelli: 'non si sono rotte le nostre bolle, le nostre bolle sono molto resistenti'...???? -