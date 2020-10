Spazio | navetta Soyuz batte tutti i record | astronauti arrivati sulla ISS in 3 ore dal decollo | meno di un treno alta velocità Roma-Milano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) E’ stata piu’ rapida di unadvelocita’, lache in un tempodi 3 ore e 3 minuti ha portatoStazione spaziale internazionale (Iss) l’astronauta statunitense Kate Rubins e i cosmonauti russi Sergei Ryzhikov e Sergei Kud-Svertchkov (nella foto sotto). Lo annuncia l’agenzia spaziale russa Roscosmos, riaccendendo la sfida diretta con gli Stati Uniti che hanno da poco riconquistato la capacita’ di portarenellograzie alla compagnia privata Space X di Elon Musk. La, lanciata dalla base di Baikonur in Kazakistan alle 7:45 (ora italiana), si e’ agganciata alla Stazione spaziale alle 10:48 ...

Ultime Notizie dalla rete : Spazio navetta

Meteo Web

Baikonur, 14 ott. (askanews) - Volo record per la navetta spaziale russa Soyuz Ms-17 che, per la prima volta nella storia, ha raggiunto la ...Rispamiare con i codici sconto eDreams non è mai stato così semplice! Preleva il coupon dalla lista che troverai qui sotto, applicalo al carrello e lo sconto ti verrà subito applicato! Decidere di par ...