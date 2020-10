Napoli punito: con la Juve 3-0 a tavolino e -1 in classifica (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo ha deciso: sconfitta a 3-0 e un punto di penalizzazione al Napoli per non aver disputato la gara con la Juventus dello scorso 4 ottobre. Per il giudice non c’è, alla luce delle norme sportive, “la fattispecie di forza maggiore”, ed “è preclusa la valutazione” sulle decisioni dell’autorità sanitaria. La decisione del … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo ha deciso: sconfitta a 3-0 e un punto di penalizzazione alper non aver disputato la gara con lantus dello scorso 4 ottobre. Per il giudice non c’è, alla luce delle norme sportive, “la fattispecie di forza maggiore”, ed “è preclusa la valutazione” sulle decisioni dell’autorità sanitaria. La decisione del … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

