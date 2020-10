Franceska Pepe Lasciata dal Fidanzato Perché Spendeva Troppo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesca, ex concorrente del Grande Fratello Vip, era fidanzata con un ricco uomo americano. Lui l’avrebbeperchétroppi soldi. Ecco il nuovo scoop sucon la k dopo la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia!troppo? Faceva shopping selvaggio con i soldi di un americano! Francesca, meglio conosciuta comecon la K è diventata nota al pubblico tv solo dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5. La giovane influencer non smette per un secondo di far parlare di lei, dalle litigate con gli altri concorrenti, alla discussione con una autrice del reality show. Insomma chi più ne ha più ne metta. Nelle ultime ore sta ...