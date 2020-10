Eleonora Daniele replica a Fedez: “Dopo suo sfogo io vittima di bullismo” e fa una richiesta ai Ferragnez – VIDEO (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A distanza di 24 ore, ieri Fedez si è sfogato contro le parole di Eleonora Daniele dette durante la puntata di Storie Italiane di lunedì (VIDEO in apertura). Il rapper ha difeso la moglie Chiara Ferragni dalle accuse sollevate dalla conduttrice contestando punto per punto le dichiarazioni della Daniele che aveva accusato incautamente i Ferragnez... L'articolo Eleonora Daniele replica a Fedez: “Dopo suo sfogo io vittima di bullismo” e fa una richiesta ai Ferragnez – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A distanza di 24 ore, ierisi è sfogato contro le parole didette durante la puntata di Storie Italiane di lunedì (in apertura). Il rapper ha difeso la moglie Chiara Ferragni dalle accuse sollevate dalla conduttrice contestando punto per punto le dichiarazioni dellache aveva accusato incautamente i... L'articolo: “Dopo suoiodi bullismo” e fa unaaiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

