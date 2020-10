Tom Parker dei The Wanted: «Ho un tumore al cervello inoperabile. Ma non mi arrendo» (Di martedì 13 ottobre 2020) «Ho un tumore al cervello inoperabile, ma non mi arrendo». Tom Parker, ex cantante della boyband The Wanted, l’ha rivelato ai fan su Instagram postando una foto in cui stringe la moglie Kelsey e la figlia Aurelia, 15 mesi. Parker ha spiegato di avere un glioblastoma al quarto stadio, il più avanzato e non operabile. Il trentaduenne ha avuto i primi sintomi a luglio, quando è stato colpito da una crisi epilettica. Ad agosto è stato ricoverato d’urgenza in ospedale in seguito a un malore: è stato allora che ha ricevuto la terribile diagnosi. Poche settimane prima il cantante aveva annunciato su Instagram che la moglie Kelsey era incinta del loro secondo figlio. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 ottobre 2020) «Ho un tumore al cervello inoperabile, ma non mi arrendo». Tom Parker, ex cantante della boyband The Wanted, l’ha rivelato ai fan su Instagram postando una foto in cui stringe la moglie Kelsey e la figlia Aurelia, 15 mesi. Parker ha spiegato di avere un glioblastoma al quarto stadio, il più avanzato e non operabile. Il trentaduenne ha avuto i primi sintomi a luglio, quando è stato colpito da una crisi epilettica. Ad agosto è stato ricoverato d’urgenza in ospedale in seguito a un malore: è stato allora che ha ricevuto la terribile diagnosi. Poche settimane prima il cantante aveva annunciato su Instagram che la moglie Kelsey era incinta del loro secondo figlio.

