L'Oms dice no all'immunità di gregge e le altre notizie sul virus (Di martedì 13 ottobre 2020) Se in Africa l'infezione circolasse liberamente sarebbero più di 800 milioni i contagiati, si aggrava la violenza di genere in Bolivia, stimolo economico in India per contrastare le conseguenze del virus: l'attualità sulla pandemia. Leggi

