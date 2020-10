Jonathan Galindo: come nasce la sua challenge e perché è pericoloso per i nostri figli (Di martedì 13 ottobre 2020) Pericolosissimo, propone sfide suicide ai ragazzini. Jonathan Galindo è arrivato anche in Italia, un bambino è morto. Jonathan Galindo (Fonte foto: web)Forse, la più pericolosa delle cosiddette challenge che si siano viste sin ora, a quasi un anno dall’uscita di Tik Tok, social che in pochi mesi, di cose pericolose proposte agli adolescenti ne ha viste. Eppure, quella di Jonathan Galindo, nome di fantasia di un inquietante personaggio, è la sfida da evitare del momento. La sua maschera, sarebbe la riproduzione di Pippo, personaggio della Disney, sotto effetto di acidi. Ad inventare questa maschera, inizialmente per una visione da adulti iper-realistica, fu Samuel Catnipnik, famoso produttore di effetti cinematografici, ... Leggi su chenews (Di martedì 13 ottobre 2020) Pericolosissimo, propone sfide suicide ai ragazzini.è arrivato anche in Italia, un bambino è morto.(Fonte foto: web)Forse, la più pericolosa delle cosiddetteche si siano viste sin ora, a quasi un anno dall’uscita di Tik Tok, social che in pochi mesi, di cose pericolose proposte agli adolescenti ne ha viste. Eppure, quella di, nome di fantasia di un inquietante personaggio, è la sfida da evitare del momento. La sua maschera, sarebbe la riproduzione di Pippo, personaggio della Disney, sotto effetto di acidi. Ad inventare questa maschera, inizialmente per una visione da adulti iper-realistica, fu Samuel Catnipnik, famoso produttore di effetti cinematografici, ...

«Vuoi fare un gioco? Faccio parte della bluewhale e adesso sto a Taranto». Un messaggio arrivato sul cellulare di una ragazzina di 12 anni da uno sconosciuto la cui foto ...

