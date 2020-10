Facebook, Instagram e WhatsApp down: problemi alle app in tutto il mondo (Di martedì 13 ottobre 2020) Facebook, Instagram e WhatsApp sono down in tutto il mondo. Da questo pomeriggio alle 22 circa, infatti, arrivano segnalazioni di malfunzionamenti e problemi sulle tre app, tutte di proprietà di Mark Zuckerberg, in particolare per quanto riguarda il caricamento di foto, video e altri contenuti multimediali, come riporta anche la piattaforma downdetector. Molti altri non riescono neppure ad accedervi tramite log-in, non viene aggiornato il feed né le story. Su Twitter, intanto, impazza l’hashtag #Instagramdown, arrivato in cima alle tendenze, e gli utenti del social network si scatenano di ... Leggi su howtodofor (Di martedì 13 ottobre 2020)sonoinil. Da questo pomeriggio22 circa, infatti, arrivano segnalazioni di malfunzionamenti esulle tre app, tutte di proprietà di Mark Zuckerberg, in particolare per quanto riguarda il caricamento di foto, video e altri contenuti multimediali, come riporta anche la piattaformadetector. Molti altri non riescono neppure ad accedervi tramite log-in, non viene aggiornato il feed né le story. Su Twitter, intanto, impazza l’hashtag #, arrivato in cimatendenze, e gli utenti del social network si scatenano di ...

franzrusso : I dati di CrowdTangle, di proprietà di Facebook, ci dicono che nell’ultimo mese #Instagram dimostra di essere una p… - ilpost : Facebook cancellerà tutte le pagine del movimento QAnon - gcarloantonini : RT @gcarloantonini: #Motivation_Day - #Cyber_security Cyber-spia: cavallo di Troia. - Domenico1oo777 : RT @RedRonnie: Eccomi in diretta con WE HAVE A DREAM collegamenti, racconti di musica, video, vinili Guarda su: - apontini : RT @pedroelrey: Le performance negli ultimi 30 giorni su Facebook & Instagram dei candidati a Presidente degli Stati Uniti -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Instagram Elezioni Usa, Instagram è una piattaforma più liberal di Facebook Franz Russo La nuova vita di Facebook Messenger: nuovo logo, temi per le chat e sempre più integrato con Instagram (foto)

Facebook ha appena annunciato rilevanti novità per Messenger, la sua piattaforma di messaggistica che riceve una sorta di rivoluzione almeno a livello graf ...

Stefano Sala escluso da Sanremo Giovani: “Molto arrabbiato”, lo sfogo

Stefano Sala è furioso dopo l’esclusione da Sanremo Giovani. Il modello ed ex gieffino ha confidato nelle ultime ore di aver partecipato alle selezioni per arrivare tra le Nuove Proposte del prossimo ...

Facebook ha appena annunciato rilevanti novità per Messenger, la sua piattaforma di messaggistica che riceve una sorta di rivoluzione almeno a livello graf ...Stefano Sala è furioso dopo l’esclusione da Sanremo Giovani. Il modello ed ex gieffino ha confidato nelle ultime ore di aver partecipato alle selezioni per arrivare tra le Nuove Proposte del prossimo ...