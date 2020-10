Diritti tv, la Lega Serie A sceglie la cordata Cvc-Advent-Fsi: i dettagli (Di martedì 13 ottobre 2020) Si è svolta oggi a Milano l’Assemblea della Lega Serie A, alla presenza di tutte le 20 Società e con il Presidente Paolo Dal Pino in colLegamento video. I Club hanno deliberato a larga maggioranza di procedere in via esclusiva con Cvc-Advent-Fsi alla negoziazione dei termini e delle condizioni della relativa offerta. A tale scopo un’apposita Commissione avvierà le trattative con il consorzio per un periodo di 4 settimane a partire da oggi. Le Società hanno poi approvato l’invito a presentare offerte per i Diritti Audiovisivi Internazionali del Campionato di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa per il triennio 2021 – 2024, l’avanzamento del piano industriale e il budget di Lega ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Si è svolta oggi a Milano l’Assemblea dellaA, alla presenza di tutte le 20 Società e con il Presidente Paolo Dal Pino in colmento video. I Club hanno deliberato a larga maggioranza di procedere in via esclusiva con Cvc--Fsi alla negoziazione dei termini e delle condizioni della relativa offerta. A tale scopo un’apposita Commissione avvierà le trattative con il consorzio per un periodo di 4 settimane a partire da oggi. Le Società hanno poi approvato l’invito a presentare offerte per iAudiovisivi Internazionali del Campionato diA, della Coppa Italia e della Supercoppa per il triennio 2021 – 2024, l’avanzamento del piano industriale e il budget di...

