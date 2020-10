A Napoli serve un soggetto che unisca Pd e 5s L’esperienza del governo Conte non va dispersa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) di Andrea Cozzolino* L’ultima tornata elettorale è stata storica da diversi punti di vista. È stata la prima volta nella storia repubblicana di urne aperte in unsto di massimo allarme sanitario, e alla vigilia del voto in molti ipotizzavano una partecipazione bassissima. Come sappiamo non è andata così. Il numero degli astenuti resta altissimo, ma l’affluenza alle urne è stata sorprendente e in alcuni casi, come in Campania, addirittura maggiore delle precedenti elezioni. Abbiamo il dovere di provare a capire il perché di questa partecipazione a suo modo straordinaria. È probabile che per la prima volta nella loro storia le Regioni abbiano rappresentato per i cittadini un riferimento concreto, in particolare dopo lo scoppio della pandemia. La maggiore partecipazione nelle Regioni in cui si votava per il ...