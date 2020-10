Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 12 OTTOBREORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SU VIA ANAGNINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI CASAL MORENA IN DIREZIONE DI GROTTAFERRATA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE PER CHI PERCORRE IL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; A NORD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI; PROSEGUENDO SULLA CASSIA IN DIREZIONE DI VITERBO ULTERIORI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI ALL’ALTEZZA DI SETTEVENE, QUI PER LAVORI IN CORSO; IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’ORDINANZA DELLA ...