GF Vip 5 | Vittorio Sgarbi umilia Franceska Pepe | “Mi hai toccato l’uccel*o!”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Anche stavoltasi è fatto riconoscere. Ospite di Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso, talk show della domenica sera di Canale 5, il critico d’arte ha avuto modo di confrontarsi con, ultima eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip 5. La, infatti, inizialmente si è presentata al pubblico come ex di, col quale sosteneva di essere stata fidanzata per sette ore. Tuttavia, messa davanti all’uomo,ha negato categoricamente di averci avuto a che fare intimamente. Ha spiegato di averlo conosciuto a una mostra e di aver fatto una foto con lui, niente di più. Nell’ascoltare queste parole,si è imbufalito. Ha dunque ...