Covid resistente sulle superfici fino a 28 giorni: lo studio (Di lunedì 12 ottobre 2020) Uno studio scientifico australiano crea non poco dibattito e preoccupazioni circa la resistenza del Covid. In queste ore in cui il governo incontra le regioni e gli enti locali per discutere riguardo le norme introdotte dal nuovo dpcm di certo non siamo in un clima sereno vista l’emergenza che si sta vivendo. In questi mesi di … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 12 ottobre 2020) Unoscientifico australiano crea non poco dibattito e preoccupazioni circa la resistenza del. In queste ore in cui il governo incontra le regioni e gli enti locali per discutere riguardo le norme introdotte dal nuovo dpcm di certo non siamo in un clima sereno vista l’emergenza che si sta vivendo. In questi mesi di … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

bedel1945 : Covid-19 può sopravvivere 28 giorni su superfici lisce I ricercatori australiani hanno scoperto che a 20 gradi C° i… - Napoletanoassai : RT @ZZiliani: A.A.A. Lega Serie A cede 'Protocollo Calcio-Covid' in carta soffice e trapuntata, delicata e resistente, come nuovo, ottimo p… - nobilta_miseria : RT @ZZiliani: A.A.A. Lega Serie A cede 'Protocollo Calcio-Covid' in carta soffice e trapuntata, delicata e resistente, come nuovo, ottimo p… - Paolo37360058 : RT @ZZiliani: A.A.A. Lega Serie A cede 'Protocollo Calcio-Covid' in carta soffice e trapuntata, delicata e resistente, come nuovo, ottimo p… -