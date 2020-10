Coronavirus in Lombardia, calano i nuovi positivi ma con circa 2mila tamponi in meno: +696 (ieri +1.032). Cinquanta persone in terapia intensiva (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Il bollettino del 12 ottobre I dati della Lombardia del 12 ottobre Sotto quota i mille i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Secondo i dati ufficiali, nelle ultime 24 ore nella regione sono stati registrati 696 casi di pazienti positivi, di cui 73 debolmente positivi e 5 trovati dopo il test sierologico. Rispetto ai risultati di ieri, quando il numero di nuovi positivi era a quota 1.032, il numero di tamponi effettuati è sceso di circa 2mila. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati fatti 13.934 tamponi, ieri erano 15.590. In nuovi decessi sono invece 3, il totale ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Il bollettino del 12 ottobre I dati delladel 12 ottobre Sotto quota i mille icasi diin. Secondo i dati ufficiali, nelle ultime 24 ore nella regione sono stati registrati 696 casi di pazienti, di cui 73 debolmentee 5 trovati dopo il test sierologico. Rispetto ai risultati di, quando il numero diera a quota 1.032, il numero dieffettuati è sceso di. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati fatti 13.934erano 15.590. Indecessi sono invece 3, il totale ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Covid-19 in Lombardia e in Italia Regione Lombardia Coronavirus, Italia: 4619 nuovi contagi, ma calano i tamponi (-19.216). 39 decessi e +891 tra dimessi e guariti/Il bollettino

Sono 4619 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 696 dei quali in Lombardia, che risulta, al momento, tra le regioni maggiormente interessate dall’emergenza Covid-19. A seguire ...

Commissione d’inchiesta Covid in Lombardia, è subito polemica sulle sedute pubbliche

Si è tenuta oggi in aula consiliare a Palazzo Pirelli la prima seduta della commissione di inchiesta regionale Covid, insediatasi il 21 settembre scorso. Il presidente Gian Antonio Girelli (PD), il ...

