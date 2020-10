Roma, volevano sottrarsi ai controlli: denunciate 4 persone (Di domenica 11 ottobre 2020) Prosegue l’attività di vigilanza della Polizia Locale di Roma Capitale per la tutela della salute collettiva. Anche in questo fine settimana particolare attenzione ai quartieri interessati dal fenomeno della “movida” con verifiche e presidi fissi delle pattuglie che hanno eseguito, quando necessario, chiusure temporanee per la formazione di assembramenti. Sono oltre 30 le irregolarità riscontrate sul mancato uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale, con 14 locali diffidati a seguito di anomalie sull’eccessiva presenza di persone all’interno. In diversi casi è stata necessaria la sospensione temporanea dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Quattro le persone denunciate nell’area del Centro Storico per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 ottobre 2020) Prosegue l’attività di vigilanza della Polizia Locale diCapitale per la tutela della salute collettiva. Anche in questo fine settimana particolare attenzione ai quartieri interessati dal fenomeno della “movida” con verifiche e presidi fissi delle pattuglie che hanno eseguito, quando necessario, chiusure temporanee per la formazione di assembramenti. Sono oltre 30 le irregolarità riscontrate sul mancato uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale, con 14 locali diffidati a seguito di anomalie sull’eccessiva presenza diall’interno. In diversi casi è stata necessaria la sospensione temporanea dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Quattro lenell’area del Centro Storico per ...

CorriereCitta : Roma, volevano sottrarsi ai controlli: denunciate 4 persone - Trekker1956 : @ilmessaggeroit Ci volevano tutti questi contagi per togliersi le bistecche dagli occhi? A Roma la distanza pratica… - cicciodevilla : RT @tdrclaudio: Un mio amico ferroviere mi ha detto che alla Stazione della mia città hanno multato tre no mask che volevano salire sul tre… - demian_yexil : RT @pappalardo1954: @gladiatoremassi Roma non a mai avuto un sindaco che se la presa a cuore come sta facendo la Raggi la vecchia politica… - frabarraco : RT @pappalardo1954: @gladiatoremassi Roma non a mai avuto un sindaco che se la presa a cuore come sta facendo la Raggi la vecchia politica… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma volevano Roma, volevano sottrarsi ai controlli: denunciate 4 persone Il Corriere della Città Raccolta delle olive, per il Capol l’olio sarà poco ma buono

La nostra varietà itrana, sta risentendo notevolmente l’aumento delle temperature in quanto è una pianta che per produrre vuole essere stimolata con temperature ... Consorzio per lo Sviluppo ...

Roma, Veretout sempre più perno della squadra: ipotesi prolungamento

La Roma ha trovato in Jordan Veretout il perno fondamentale del ... Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, i giallorossi vorrebbero blindarlo e starebbero pensando ad un prolungamento del ...

La nostra varietà itrana, sta risentendo notevolmente l’aumento delle temperature in quanto è una pianta che per produrre vuole essere stimolata con temperature ... Consorzio per lo Sviluppo ...La Roma ha trovato in Jordan Veretout il perno fondamentale del ... Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, i giallorossi vorrebbero blindarlo e starebbero pensando ad un prolungamento del ...