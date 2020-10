Ragazzi picchiano autista bus: li aveva esortati a indossare la mascherina (Di sabato 10 ottobre 2020) Succede a Bologna. Due Ragazzini hanno picchiato l’autista del bus. Il motivo? Li aveva sgridati perché erano senza mascherina e fumavano. Non soltanto non indossavano la mascherina ma perlopiù si erano accesi una sigaretta sull’autobus. Questo è successo ieri pomeriggio nella città di Bologna. L’autista li aveva richiamati e loro per risposta lo hanno preso … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 10 ottobre 2020) Succede a Bologna. Dueni hanno picchiato l’del bus. Il motivo? Lisgridati perché erano senzae fumavano. Non soltanto non indossavano lama perlopiù si erano accesi una sigaretta sull’autobus. Questo è successo ieri pomeriggio nella città di Bologna. L’lirichiamati e loro per risposta lo hanno preso … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Felinoperverso : @myrtamerlino Un ceffone insegna più delle tue chiacchiere! Ai miei tempi i figli erano educati e rispettosi, oggi… - Perla11976 : RT @romatoday: roma In due picchiano e rapinano ragazzi in strada, adolescenti violenti in manette - 79_Alessio : RT @romatoday: roma In due picchiano e rapinano ragazzi in strada, adolescenti violenti in manette - romatoday : roma In due picchiano e rapinano ragazzi in strada, adolescenti violenti in manette -