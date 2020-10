PS5: la retrocompatibilità non sarà totale, ecco i giochi esclusi (Di sabato 10 ottobre 2020) La retrocompatibilità di PS5 escluderà alcuni giochi. Non sono poi molti, ma andiamo a vedere la lista dei titoli che non gireranno sulla nuova console La retrocompatibilità è uno degli aspetti su cui si sta giocando la console war tra PS5 e Xbox Series S/X. D’altronde tantissimi utenti hanno una folta libreria di titoli in versione fisica e digitale che non vorrebbero perdere nel salto generazionale. Proprio per questo entrambe le console saranno retrocompatibili, ma in maniera differente. Di recente Sony ha svelato che una ristretta lista di giochi non sarà utilizzabile su PS5. Retrocompatibilità PS5, i titoli esclusi dalla next-gen Si tratta solamente di nove giochi. Non sappiamo per quale motivo questi titoli in particolare sono esclusi dalla ... Leggi su tuttotek (Di sabato 10 ottobre 2020) La retrocompatibilità di PS5 escluderà alcuni. Non sono poi molti, ma andiamo a vedere la lista dei titoli che non gireranno sulla nuova console La retrocompatibilità è uno degli aspetti su cui si sta giocando la console war tra PS5 e Xbox Series S/X. D’altronde tantissimi utenti hanno una folta libreria di titoli in versione fisica e digitale che non vorrebbero perdere nel salto generazionale. Proprio per questo entrambe le console saranno retrocompatibili, ma in maniera differente. Di recente Sony ha svelato che una ristretta lista dinon sarà utilizzabile su PS5. Retrocompatibilità PS5, i titolidalla next-gen Si tratta solamente di nove. Non sappiamo per quale motivo questi titoli in particolare sonodalla ...

