Noicattaro | con “La Ridiculosa Commedia” ripartono I nuovi scalzi Poi rappresentazioni a Molfetta e Monopoli

Leggi su noinotizie

(Di sabato 10 ottobre 2020) Di seguito il comunicato: Per “I” il 2020 è iniziato con un colpo di scena tutt’altro che piacevole: il furto di una copiosa quantità di maschere, strumento fondante delle loro produzioni teatrali. Dopo un periodo di stallo tutt’altro che statico, in cui la pandemia ha costretto tutti a reinventarsi a misura anti Covid, la compagnia pugliese ha deciso di ripartire in modo nuovo, ritornando alla radice del proprio linguaggio teatrale, rimettendosi in carreggiata alla guida di un camion: un comune mezzo di locomozione che si trasforma in palcoscenico, un teatro viaggiante, un nuovo carro di Tespi, un carro dei comici contemporaneo, dal quale ripartire per dare nuova linfa al lavoro di diffusione e conoscenza del teatro e della commedia. Tra le tante attività avviate, infatti, tra cui quelle di ...