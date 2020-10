Calciomercato Juventus, via libera Pogba e Dybala addio: Mbappé decisivo (Di sabato 10 ottobre 2020) Paul Pogba non è un nome nuovo per il Calciomercato della Juventus e non solo per il suo passato in bianconero, infatti il francese è stato diverse volte accostato alla squadra di Pirlo. Un suo possibile ritorno sta cominciando a prendere forma anche se, come riporta Tuttosport, l’attuale centrocampista del Manchester United ha dichiarato di voler giocare nel Real Madrid. Intorno al 27enne potrebbe crearsi un intreccio che avrebbe quasi dell’incredibile tra Juventus, Real Madrid e PSG. Questo perché se i parigini dovessero cedere Mbappé ai blancos, quest’ultimi potrebbero abbandonare la pista che porta al centrocampista francese, a maggior ragione se poi la squadra guidata Florentino Pérez dovesse definitivamente mettere nel mirino Paulo ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Paulnon è un nome nuovo per ildellae non solo per il suo passato in bianconero, infatti il francese è stato diverse volte accostato alla squadra di Pirlo. Un suo possibile ritorno sta cominciando a prendere forma anche se, come riporta Tuttosport, l’attuale centrocampista del Manchester United ha dichiarato di voler giocare nel Real Madrid. Intorno al 27enne potrebbe crearsi un intreccio che avrebbe quasi dell’incredibile tra, Real Madrid e PSG. Questo perché se i parigini dovessero cedere Mbappé ai blancos, quest’ultimi potrebbero abbandonare la pista che porta al centrocampista francese, a maggior ragione se poi la squadra guidata Florentino Pérez dovesse definitivamente mettere nel mirino Paulo ...

tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio - Gabri_Juventus : Juve, si pensa già al calciomercato 2021: il nome in lista è quello di Alaba, che potrebbe liberarsi a parametro ze… - Juventinodoc78 : RT @tuttosport: ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo -

L’ex attaccante della Juventus ed ex numero uno della UEFA, è stato intervistato durante il Festival dello Sport di Trento e ha detto la sua sulla tecnologia nel mondo del calcio. “VAR? Non sono ...

Foggia-Potenza: le ultimissime

Partirà domani alle 17:30 il campionato del Calcio Foggia 1920, un esordio posticipato rispetto ... L’ex centrocampista di Juventus e Fiorentina subentra ad un giorno dall’esordio con il Potenza.

